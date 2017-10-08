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08 октября 2017
16:59  08 октября 2017 4

Экс-участник «Дома-2» с Урала в эфире «Первого канала» узнал, что воспитывал чужого ребенка

Степан Меньщиков узнал, что не является родным отцом старшему сынуФото: Instagram Степан Меньщиков

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков из Екатеринбурга во время съемок программы «На самом деле» на «Первом канале» узнал, что его супруга Евгения Шамаева родила старшего сына не от него. До съемок программы он вместе в с ребенком сдал тест на ДНК.

Результаты экспертизы были озвучены во время эфира, именно тогда Степан Менщиков выяснил, что не является биологическим отцом своего старшего сына. Эта новость стала для Меньщикова шоком. «Он думал, что денег заработает на передаче, а тут такое», — цитирует StarHit близкий к паре источник.

Поклонники бросились в Instagram бывшей звезды телестройки звезды. чтобы выяснить подробности. «Что опять за чушь с ДНК?! Старший не твой сын???», «Стёпа, что за фигня в инсте пишут, что сына твоего не от тебя родила жена, ты мол днк сделал», — спрашивают поклонники. Менщиков им коротко ответил, что все это правда.

Степан Меньщиков и Евгения Шамаева объявили о том, что их отношения закончены, еще в сентябре. Недавно на своей странице в соцсети Меньщиков написал прощальное письмо супруге. «Женечка, благодарю тебя за то, что ты была в моей жизни! За твой прекрасный вкус, за заботу, ласку и внимание, и за детей, что ты подарила нам. Будь счастлива», — написал экс-участник «Дома-2».

Шамаева причиной развода называла постоянное отсутствие Степана дома, а также его измены. Сам Меньщиков говорит о том, что истиной причиной испорченных отношений с супругой стал финансовый кризис: «Как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву».

В конце сентября Евгения Шамаева забрала детей и съехала с квартиры, которую они снимали в Москве вместе с шоуменом.

Нина Калинина
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