17:14 11 октября 2017 0

Расследование запутанного дела продолжается почти год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане почти год продолжается расследование уголовного дела об аварии, в которой погиб сотрудник полиции. Экспертиза показала, что виновник ДТП — также сотрудник полиции — дал ложные показания. Родственники погибшего так и не дождались он него извинений или помощи.

Авария произошла 27 декабря 2016 года. В момент ДТП в салоне полицейского автомобиля, за рулем которого находился участковый Иван Федоров, были еще два сотрудника полиции и гражданское лицо. В результате дорожного происшествия погиб инспектор по исполнению административного законодательства отделения полиции №1 УМВД России по городу Кургану Вячеслав Старыгин.

Пресс-служба СК РФ по Курганской области на следующий день после аварии сообщила, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения сотрудником полиции, находившимся за рулем служебного автомобиля. Участковый выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». Однако в процессе расследования виновник аварии переменил показания и стал утверждать, что машину занесло, и она остановилась поперек дороги, его показания поддерживал и другой участник аварии — тоже силовик.

Полицейская машина сильно пострадала после столкновения с «Газелью» Фото предоставлено Алексеем Зарецким

«На днях новая экспертиза, которую пришлось добиваться через Минюст, показала, что изначальные показания были верными, а действующие полицейские врали, чтобы выгородить себя», — рассказал «URA.RU» представитель семьи погибшего, руководитель ООО «Благомед» Алексей Зарецкий.

Также он отметил, что родственников погибшего и пострадавшего в аварии возмутило поведение участкового, который до сих пор исполняет свои обязанности. «За все время он ни разу не предложил помочь, не извинился», — говорит представитель потерпевших.

«Какая помощь, он даже со мной не поздоровался ни разу, когда мы встречались во время следствия», — возмущена мать погибшего Ольга Старыгина. Она рассказала, что из-за переживаний у нее сильно упало зрение, плохо двигается левая рука, однако в реабилитации в полицейском ведомстве ей отказали. «Сказали — не положено, что я не была иждивенцем у сына», — объяснила она, добавив, что ее пенсия составляет семь тысяч рублей.

В следственном комитете по Курганской области «URA.RU» заявили, что расследование дела продолжается, поэтому подробности огласке не подлежат. Ожидается, что в суд дело будет передано не ранее конца октября.