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13 октября 2017
19:19  13 октября 2017 0

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых попал в больницу

Губернатор Никита Белых, белых никита
Состояние экс-губернатора ухудшаетсяФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Никиты Белых
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых 12 октября переведен из следственного изолятора «Лефортово» в больницу изолятора «Матросская тишина». Сейчас он находится под контролем медиков.

О резком ухудшении здоровья у Белых в середине сентября сообщил его адвокат Андрей Грохотов. По словам защитника экс-губернатора, у арестанта развивается катаракта и прогрессирует энцефалопатия (заболевание мозга). Также Белых страдает сахарным диабетом, пишет «Национальная служба новостей».

Перевод экс-губернатора подтвердила и его невеста Катрин Рейферт (Katrin Reifert), опубликовавшая на своей страничке в «Фейсбуке» адрес, куда Белых можно писать электронные письма.

Как уже сообщало «URA.RU», бывшего главу Кировской области задержали 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов. На следующий день он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Сам Белых не считает себя виновным, утверждая, что стал жертвой провокации спецслужб.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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