Бывший губернатор Кировской области Никита Белых 12 октября переведен из следственного изолятора «Лефортово» в больницу изолятора «Матросская тишина». Сейчас он находится под контролем медиков.
О резком ухудшении здоровья у Белых в середине сентября сообщил его адвокат Андрей Грохотов. По словам защитника экс-губернатора, у арестанта развивается катаракта и прогрессирует энцефалопатия (заболевание мозга). Также Белых страдает сахарным диабетом, пишет «Национальная служба новостей».
Перевод экс-губернатора подтвердила и его невеста Катрин Рейферт (Katrin Reifert), опубликовавшая на своей страничке в «Фейсбуке» адрес, куда Белых можно писать электронные письма.
Как уже сообщало «URA.RU», бывшего главу Кировской области задержали 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов. На следующий день он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Сам Белых не считает себя виновным, утверждая, что стал жертвой провокации спецслужб.