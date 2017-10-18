15:25 18 октября 2017 1

Алена Зыкова заявила, что не имела в виду ничего плохого Фото со страницы Алены Зыковой в Instagram

Тюменский хореограф Алена Зыкова, назвавшая Владивосток «самой ж…й» и «глубинкой России», принесла извинения жителям Приморья. Возмущенных жителей столицы края Зыкова попросила успокоиться и пояснила, что имела в виду всего лишь то, что до Владивостока очень долго ехать.

«Уважаемые жители Владивостока! — обратилась к приморцам Зыкова в видеоролике, который выложила на своей страничке в Instagram. — Пожалуйста, успокойтесь. Я ничего плохого не имела в виду — лишь то, какая у нас огромная страна и как долго ехать от одного города до другого. Очень тяжелая дорога. На самом деле у вас прекрасный город, прекрасные мосты, хорошая кухня. Ничего плохого я не имела в виду. Успокойтесь, я приношу свои извинения. Мира вам и добра».

Напомним, хореограф из Тюмени Алена Зыкова в видеоролике, снятом на фоне Золотого моста во Владивостоке, заявила: «Ребята! Вы не представляете, где я сейчас нахожусь! В самой ж…пе — глубинке России. Владивосток!»

Пост вызвал шквал негодования жителей Владивостока. Приморцы жестоко высмеяли девушку, приехавшую работать с владивостокским ансамблем «Созвездие».

Алена Зыкова руководит в Тюмени мастерской хореографии Victory и является создателем благотворительного проекта «БлагоДарю», который в 2016 году получил Молодежную лидерскую премию губернатора Тюменской области.