Невесту Никиты Белых обвинили в попытке убийства

Автослесарь попросил у полиции защиты от возлюбленной экс-губернатора Никиты Белых. По словам рабочего, Екатерина Рейферт грозила ему смертью и незаконно удерживала в своем поместье.
По словам мастера, Рейферт вызвала его в усадьбу для ремонта Audi. После осмотра тот сообщил, что на месте машину не исправить. Тогда рассерженная девушка, якобы, заперла его в гараже и, пригрозив убийством, заявила, что он должен исправить автомобиль на месте.
Мужчине удалось выбраться — и он отправился в полицию. На вопрос правоохранителей Реферт пояснила, что просто искала ключи от ворот, сообщает Life.ru.
Как уже сообщало «URA.RU», Рейферт является невестой бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося сейчас под стражей. Для обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника сделали исключение, разрешив ему провести бракосочетание прямо в СИЗО.