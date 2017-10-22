{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 октября 2017
15:48  22 октября 2017 0

Невесту Никиты Белых обвинили в попытке убийства

Общероссийский гражданский форум. Москва, белых никита, facepalm, фейспалм, рукалицо
Проблемы с "органами" возникли и у близких кировского экс-губернатораФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Никиты Белых
все новости сюжета

Автослесарь попросил у полиции защиты от возлюбленной экс-губернатора Никиты Белых. По словам рабочего, Екатерина Рейферт грозила ему смертью и незаконно удерживала в своем поместье.

По словам мастера, Рейферт вызвала его в усадьбу для ремонта Audi. После осмотра тот сообщил, что на месте машину не исправить. Тогда рассерженная девушка, якобы, заперла его в гараже и, пригрозив убийством, заявила, что он должен исправить автомобиль на месте.

Мужчине удалось выбраться — и он отправился в полицию. На вопрос правоохранителей Реферт пояснила, что просто искала ключи от ворот, сообщает Life.ru.

Как уже сообщало «URA.RU», Рейферт является невестой бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося сейчас под стражей. Для обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника сделали исключение, разрешив ему провести бракосочетание прямо в СИЗО.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров