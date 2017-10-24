Администрация Сургута рассматривает вопрос о подаче иска против ООО «Газпром трансгаз Сургут». Об этом «URA.RU» сообщили в мэрии.
Исковое заявление планируется подать из-за магистрального газопровода сургутского «трансгаза», который проходит по территории города. В мэрии намерены заставить через суд обязать «дочку» «Газпрома» привести газопроводы высокого давления в соответствие строительным нормам и нормам безопасности. «По результатам проработки данного вопроса будет принято решение об обоснованности и целесообразности обращения администрации города в суд», — сообщили в мэрии.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в Сургуте в охранной зоне магистрального газопровода «Газпром трансгаз Сургут» оказались сотни домов, расположенных в районе городских электростанций ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Газовики несколько лет через суд пытаются снести эти жилые поселки. Ранее обсуждался вопрос строительства станции понижающего давления, которая позволила бы снизить требования безопасности, однако в «трансгазе» разорвали все договоренности о возведении станции — в мэрии намерены через суд обязать компанию возвести именно этот объект.
Есть и еще одна «труба» «Газпрома» — конденсатопровод «Газпром переработки» — в охранной зоне которой оказалась треть Сургута, в том числе и международный аэропорт. Она пока не стала причиной судебных разбирательств, однако потенциально грозит еще большими проблемами и горожанам, и властям крупнейшего муниципалитета ХМАО.
Ранее в дочерние предприятия газового монополиста были направлены официальные запросы, однако в компаниях на них не ответили.