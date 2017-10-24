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Главные новости Ямала
18:06  24 октября 2017 0

В Ноябрьске уничтожили свидетельства промышленного освоения Арктики СССР

Вывезено 16 тысяч кубометров мусораФото: «URA.RU»

В Ноябрьске ликвидировали последствия активной разработки недр времен СССР — снесли свалку, образовавшуюся на бывшей базе нефтяников на месторождении «Холмогорское». На полигон твердых бытовых отходов было вывезено отходов более 16 тысяч кубометров производственного мусора. Проведена техническая рекультивация на площади почти в 6 гектаров, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ликвидированная производственная база находилась в границах Ноябрьска на землях лесного фонда. На участке размещались разрушенные сооружения, отходы чёрного металла, древесные отходы, отработанные шины и другие отходы, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Начальник отдела экологии ЖКХ и ТЭС администрации Ноябрьска Светлана Крячева в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщила, что работы непосредственно по этой свалке проходили с 2012 года. Но закончены только в этом году благодаря окружным субсидиям.

Всего же в 2017 году отделом экологии Ноябрьска было ликвидировано 34 несанкционированных места складирования бытовых и промышленных отходов. Два — при помощи волонтеров по акции «Будущее Арктики». Три — собственными силами отдела экологии. Остальные свалки были убраны сотрудниками предприятий, городской администрации и неравнодушными жителями округа.

На эти восстановительные работы городским бюджетом в этом году было выделено всего 333 тысячи рублей. Еще осталось убрать 10 свалок. Но, по словам Светланы Крячевой, новые свалки обнаруживаются чуть ли не ежедневно. Отделом экологии подготовлено предложение об увеличении статьи расходов в бюджете города на следующий год. Также в работе по очистке городской территории помогают субсидии окружного правительства.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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