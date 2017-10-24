20:51 24 октября 2017 0

С певца в судебном порядке потребуют взыскать 15 миллионов рублей за плагиат Фото: wikimedia.org

Против известного российского певца Филиппа Киркорова будет подан иск в суд за нарушение авторских прав. Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истца, передает «Национальная служба новостей».

Автором слов в песне Киркорова «Шелковая нить» является Кассаб Синуэ. В 1978 году она была зарегистрирована в авторском обществе Франции, а в 1979 ее впервые исполнила певица Далида, цитирует претензию агентство.

«Использование ответчиком произведения является неправомерным и нарушает принадлежащие истцу исключительные авторские права. Допущено грубое и умышленное нарушение авторских прав истца», — говорится в тексте искового заявления.

На официальном YouTube-канале Киркорова указано, что автором слов «Шелковая нить» является А. Морсин. Французы заявили, что не давали согласия на перевод текста произведения на русский язык и на переработку композиции. Поэтому Кассаб Синуэ намерен запретить Филиппу Киркорову исполнять песню «Шелковая нить» и взыскать с него, а также с компаний «Филипп Киркоров Продакшен» и «Первое музыкальное издательство» компенсацию на сумму более 15 миллионов рублей.

Напомним, что осенью 2016 года в плагиате Филиппа Бедросовича также обвинял французский композитор Дидье Маруани. Как сообщало агентство «URA.RU», российский эстрадный певец выиграл судебное заседание.