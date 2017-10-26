В результате взрыва пострадал депутат Рады
Следствие называет три основные версии взрыва в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады Игорь Мосийчук. Об этом сообщил первый заместитель прокурора столицы Украины Павел Кононенко, передает «Федеральное агентство новостей».
«Первая версия — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбами России», — цитирует зампрокурора издание. Также следствие рассматривает версию, связанную с политической деятельностью Мосийчука, и версию покушения на депутата Рады «по личным мотивам».
Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что пострадавший при взрыве в Киеве Игорь Мосийчук пришел в себя после операции. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии.