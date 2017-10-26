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26 октября 2017
Главные новости Москвы
15:46  26 октября 2017 0

Следователи назвали версии взрыва в Киеве. Ищут «русский след»

Рада. Киев. Украина, верховна рада
В результате взрыва пострадал депутат РадыФото: Мария Глебова © URA.RU

Следствие называет три основные версии взрыва в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады Игорь Мосийчук. Об этом сообщил первый заместитель прокурора столицы Украины Павел Кононенко, передает «Федеральное агентство новостей».

«Первая версия — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбами России», — цитирует зампрокурора издание. Также следствие рассматривает версию, связанную с политической деятельностью Мосийчука, и версию покушения на депутата Рады «по личным мотивам».

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что пострадавший при взрыве в Киеве Игорь Мосийчук пришел в себя после операции. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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