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26 октября 2017
25 октября 2017
08:44  26 октября 2017 0

Пострадавший при взрыве в Киеве депутат Верховной рады очнулся после операции

Парламентария перевели в палату интенсивной терапииФото: Игорь Мосийчук, facebook

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, пострадавший при взрыве в Киеве пришел в себя после операции. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

«Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку», — цитирует «Федеральное агентство новостей» пресс-службу парламентария. «Спасибо всем! Пишите. Мне трудно, но я читаю», — обратился сам депутат в facebook к сторонникам, выражающим ему сочувствие в соцсетях.

Как уже сообщало «URA.RU», взрыв у студии телекомпании «Эспрессо», из которого вышел после записи передачи Мосийчук, прогремел вечером 25 октбря. При этом погиб один человек и еще пятеро пострадали. МВД Украины квалифицировало произошедшее как теракт.

Советники главы МВД Украины Зорян Шкиряк и Антон Геращенко обвинили Россию в причастности ко взрыву в Киеве, сообщает RT. Однако лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что организаторами взрыва скорее всего являются не российские спецслужбы, а политические оппоненты радикалов. Сам Мосийчук не исключает, что попытка его устранения была совместным «творчеством» его недоброжелателей в России и на Украине. Такое заявление появилось на его странице в facebook.

Алексей Шумов
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