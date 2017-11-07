В мэрии Сургута отреагировали на скандал с дискриминацией кавказцев

11:01 07 ноября 2017 0

В мэрии Сургута заявили, что не давали указания усилить проверки посетителей фитнес-клубов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Никакого указания усилить проверки в фитнес-центрах, вследствие чего в тренажерные залы перестали пускать людей неславянской внешности, администрация не давала. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Никакие указания в адрес фитнес-центров, в том числе по вопросам регулирования потока и состава посетителей, администрацией города не направлялись», — говорится в официальном ответе мэрии. Кроме того, глава Сургута Вадим Шувалов провел встречу с лидером азербайджанской диаспоры Азадом Сеидовым и руководством фитнес-центра Platinum, во время которой стороны обсудили произошедший конфликт.

Как ранее сообщало «URA.RU», двум азербайджанцам (родившимся в Сургуте) отказали в занятиях в фитнес-центре Platinum. Об этом они рассказали в видеороликах, опубликованных в соцсетях. Позднее появилась версия, что они не прошли проверку службой безопасности из-за указания администрации, связанного с массовой резней в Сургуте, — так объясняли конфликт в самих фитнес-центрах города (в распоряжении «URA.RU» есть скриншот переписки обиженного клиента и администратора тренажерного зала).

После публикации видеообращений лидеры диаспор публично заявили о дискриминации кавказцев и пообещали обратиться к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. «У меня столько жалоб на дискриминацию — просто не успеваю разбираться. Рамзан Ахматович в Чечне со всего мира людей с распростертыми объятиями принимает. А здесь что происходит? Я уже говорил с земляками, ведем переговоры, дойдем до Рамзана Ахматовича и будем на этом уровне разбираться», — говорил лидер сургутских чеченцев Бислан Махмудов.

На момент публикации выяснить, пустили ли азербайджанцев в фитнес-центр, не удалось — автор ролика Джамиль Сариев на звонки не ответил; представители диаспоры также не смогли ответить на этот вопрос.