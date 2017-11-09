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Главные новости Курганской области
13:15  09 ноября 2017 0

Зауралье лидирует по смертности в УрФО. Чиновники утешили сравнением с Африкой

Заседание комиссии по демографии в области. Курган, афанасьева светлана
Светлана Афанасьева попробовала объяснить плохие показатели ЗауральяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область отстает по рождаемости от других регионов УрФО, а также лидирует по уровню смертности в России. Демографические проблемы региона обсудили на заседании в правительстве, передает корреспондент «URA.RU».

По последним данным, в Зауралье проживает около 849 тысяч человек, доложила Светлана Афанасьева, замдиректора департамента экономического развития. По ее словам, отмечается снижение количества населения во всех районах и городах области. В 2017 году на свет появилось на 1042 младенца меньше, чем годом ранее — всего около семи тысяч детей. Рождаемость в Зауралье ниже общероссийской и средней по УрФО, а показатель смертности находится выше среднего показателя. В то же время Афанасьева отметила, что в этом году смертность в регионе снизилась почти на 4%.

Докладчица постаралась опровергнуть стереотип о том, что рожать люди не хотят из-за бедности. В качестве примера она привела Сингапур, где действует несколько программ по стимулированию рождаемости, и Японию, однако рождаемость там очень низкая. Она напомнила, что в Африке за год на свет появляется 45 детей на тысячу населения (в Зауралье этот показатель — 11,3 младенцев на тысячу). Афанасьева отметила, что в Курганской области число детей на женщин фертильного возраста даже выше российского показателя — чуть более двух против 1,76. «У нас велико количество пенсионеров», — объяснила докладчица.

В то же время Афанасьева признала, что и продолжительность жизни зауральцев отстает от общероссийских. «2,5 года мы не доживаем до среднего уровня», — отметила она и добавила, что в Африке продолжительность жизни и вовсе составляет 45 лет.

Тема оттока населения также была затронута в докладе. Ее предложили рассматривать как часть общих миграционных процессов. «От нас едут в Тюмень и Челябинск, оттуда — в Москву и Санкт-Петербург, из столиц уезжают за границу. Нам на это не повлиять», — отметила Светлана Афанасьева. Она привела статистику по количеству выбывших из региона — по этому показателю Курганская область выглядит благополучнее соседей по УрФО. Так, из Зауралья в 2016 году уехало более 33 тысяч человек, а из Свердловской области — почти 119 тысяч. В финале Светлана Афанасьева рассказала о программе по народосбережению, которая рассчитана до 2030 года. «Что рожать больше будем — обещать не могу, но меры принимать будем», — резюмировала Светлана Афанасьева.

Татьяна Жаткина
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