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10 ноября 2017
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07 ноября 2017
10:58  10 ноября 2017 0

Тюменца избили и ограбили из-за пакета с продуктами

Рейд МЧС по местам продажи фейерверков. Курган, тележка с продуктами, новогодние закупки
Грабителя соблазнили купленные мужчиной продуктыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени грабитель напал на горожанина из-за продуктов. Инцидент произошел в районе поселка Мыс. Сейчас негодяй задержан, возбуждено уголовное дело.

Как пишет «Комсомольская правда Тюмень» со ссылкой на городскую полицию, к стражам порядка обратился местный житель, который рассказал о нападении грабителя. По словам мужчины, вечером он выходил из магазина в районе Мыса, когда к нему подошел незнакомец. Грабитель ударил мужчину так, что тот упал, схватил его пакеты с продуктами и вещами и убежал.

Грабителя полицейские отыскали — им оказался 29-летний приезжий из одной из стран СНГ. Гость нигде не работал, уже имел неприятности с законом, а в Тюмени скрывался от правоохранителей, поскольку был объявлен в федеральный розыск. Теперь рецидивисту по статье «Грабеж» УК РФ грозит до семи лет лишения свободы.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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