Тюменца избили и ограбили из-за пакета с продуктами

10:58 10 ноября 2017 0

Грабителя соблазнили купленные мужчиной продукты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени грабитель напал на горожанина из-за продуктов. Инцидент произошел в районе поселка Мыс. Сейчас негодяй задержан, возбуждено уголовное дело.

Как пишет «Комсомольская правда Тюмень» со ссылкой на городскую полицию, к стражам порядка обратился местный житель, который рассказал о нападении грабителя. По словам мужчины, вечером он выходил из магазина в районе Мыса, когда к нему подошел незнакомец. Грабитель ударил мужчину так, что тот упал, схватил его пакеты с продуктами и вещами и убежал.

Грабителя полицейские отыскали — им оказался 29-летний приезжий из одной из стран СНГ. Гость нигде не работал, уже имел неприятности с законом, а в Тюмени скрывался от правоохранителей, поскольку был объявлен в федеральный розыск. Теперь рецидивисту по статье «Грабеж» УК РФ грозит до семи лет лишения свободы.