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22 ноября 2017
13:37  22 ноября 2017 0

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход по случаю столетия расстрела Романовых

Митрополит Кирилл готовится отметить печальную датуФото: ekaterinburg-eparhia.ru
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично возглавит крестный ход на Урале в июле 2018 года, когда православные будут отмечать столетие расстрела семьи последнего российского царя. Новость об этом прозвучала в Екатеринбурге на заседании Уральского регионального отделения Всемирного русского народного собора.

«Я надеюсь, что и в следующем году будет все, как в предыдущие: будет молитва, будет стояние людей, будет покаянный крестный ход от места убиения до места попытки уничтожения останков на Ганиной яме. И, главным образом, мы ожидаем святителя нашей церкви, святейшего патриарха Кирилла, который, мы надеемся, возглавит с нами крестный ход», — заявил митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл.

На заседании обсуждались вопросы организации мероприятий в память столетия расстрела царской семьи. В годовщину расстрела планируют провести традиционный крестный ход до монастыря на Ганиной Яме: там после расстрела большевики один день хранили тела убитых, после чего отвезли их в Поросенков Лог, где облили серной кислотой и похоронили.

Как ранее сообщало «URA.RU», столетие расстрела Николая II и членов его семьи совпадает с днями проведения чемпионата мира по футболу, поэтому массовые мероприятия будут запрещены в Екатеринбурге из-за повышенных мер безопасности. По предварительным данным, основные мероприятия по случаю памятной даты пройдут в Алапаевске, где в 1918 году была убита часть членов семьи Романовых.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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