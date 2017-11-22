Украина нашла способ прибрать к рукам имущество в Крыму

Киевский суд разрешил следственному подразделению СБУ арестовать якобы «незаконно присвоенное украинское имущество» на территории Крыма.
Как именно Служба безопасности Украины сможет это сделать и как намерена распоряжаться арестованным муществом, на сайте суда не сообщается. Однако СБУ намерена на основе собранных материалов, якобы свидетельствующих о нарушении прав человека в Крыму, направить обращение в Международный уголовный суд, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее стало известно, что Киев потребовал отмены призыва жителей Крыма в российскую армию, отмечает «Национальная служба новостей».
Полуостров вернулся в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года. В Киеве до сих не признали итогов народного волеизъявления.