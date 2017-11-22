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22 ноября 2017
21:46  22 ноября 2017 0

Украина нашла способ прибрать к рукам имущество в Крыму

Симферополь. Агитация перед референдумом,, дорожный знак, крым
Киев не признает итоги референдумаФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Киевский суд разрешил следственному подразделению СБУ арестовать якобы «незаконно присвоенное украинское имущество» на территории Крыма.

Как именно Служба безопасности Украины сможет это сделать и как намерена распоряжаться арестованным муществом, на сайте суда не сообщается. Однако СБУ намерена на основе собранных материалов, якобы свидетельствующих о нарушении прав человека в Крыму, направить обращение в Международный уголовный суд, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что Киев потребовал отмены призыва жителей Крыма в российскую армию, отмечает «Национальная служба новостей».

Полуостров вернулся в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года. В Киеве до сих не признали итогов народного волеизъявления.

Лев Истомин
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