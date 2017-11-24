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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
14:39  24 ноября 2017 0

НТВ снял фильм про Комарову. Губернатор ХМАО ответил на критику Жириновского и рассказал о личном. ВИДЕО

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
На кадрах глава региона решает рабочие вопросыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сети появился фильм, который рассказывает о буднях губернатора Югры Натальи Комаровой. Короткометражка, снятая журналистами НТВ, показывает один день из жизни главы региона, где ее называют «Хозяйкой нефтяной Югры».

За 5,5 минут хронометража, съемочная команда рассказала о графике Комаровой, ее предпочтениях в еде и музыке, а также собрала мнение о ее работе не только у ее подчиненных, но и у лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

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«Югра по площади как две германии и первую скрипку тут играет Наталья Комарова и среди губернаторов она вообще не промах», — под произведение Бетховена анонсирует видеосюжет корреспондент НТВ Алексей Петрушко.

На кадрах глава региона решает рабочие вопросы: поездка на нефтедобывающий объект, встреча с сирийской делегацией. Также в фильме сняли ее общение с внуком, стрельбу из лука и посещение богослужения в соборе Ханты-Мансийска.

Отметим, фильмы про губернаторов-женщин уже были сняты с участием глав Владимирской и Мурманской области, Светланой Орловой и Мариной Ковтун.

Игорь Волосин
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