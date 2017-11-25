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25 ноября 2017
24 ноября 2017
23 ноября 2017
12:30  25 ноября 2017 0

В тюменском хлебе нашли иголку, которую лишь чудом не проглотил ребенок. ФОТО

В магазине пообещали выяснить, как игла попала в батонФото: PxHere

Семья из города Тобольск Тюменской области наткнулась на иголку в свежеиспеченном хлебе. Опасный предмет едва не проглотил 13-летний ребенок во время обеда.

Фото неприятной находки глава семейства Александр Таран опубликовал во «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск».

«21 ноября мы купили батон „Горчичный“ в торговом центре „Жемчужина“, который находится в гипермаркете „Перекресток“ в 7 микрорайоне, у них своя пекарня, — рассказал „URA.RU“ Александр. — На следующий день из школы пришла моя дочь и села кушать. Неожиданно она подходит к нам с мамой и говорит: „Я уколола десну иголкой, она в хлебе была“. Я глазам не поверил — моя дочка едва не проглотила ржавую иголку!».

С иглой и хлебом шокированный Таран вернулся в магазин, где показал находку администратору. Сотрудница торгового центра заявила, что им впервые жалуются на иголки в хлебе, но пообещала проверить смену, которая выпекала батон. «Наверное, плохо муку просеяли», — объяснила Александру работница. «URA.RU» пыталось получить комментарий у магазина, но дозвониться по указанному телефону не удалось.

«Мне показалось, что сотрудники торгового центра как-то равнодушно отнеслись к тому, что я нашел иголку в их хлебе, — говорит Александр Таран. — Именно поэтому я и выложил пост с фотографиями в социальную сеть, чтобы предостеречь других людей».

«Нужно вам в Роспотребнадзор, они проведут проверку и хотя б привлекут их к ответственности. В пекарнях должен быть просеиватель муки и магнитоуловитель», «Как иголка могла попасть в хлеб? Жаль, не у нас таких программ как „Контрольная закупка“ или „Ревизорро“. Чтоб пришли и проверку устроили им», — написали возмущенные пользователи.

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Фото: Александр Таран, группа «Типичный Тобольск»

Сергей Снегирев
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