{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
23 ноября 2017
15:10  27 ноября 2017 0

Жительница Тюмени сбежала из больницы после супа с тараканами

В столовой перинатального центра пациентам предлагают суп с насекомымиФото: Pixabay

24-летняя жительница Тюмени Алена М. рассказала в соцсети о том, как ее попытались накормить супом с тараканами в местном ГБУЗ ТО «Перинатальный центр».

«Лежу в больнице, мне налили суп, пока я несла его к столу вскоре всплыл маленький, коричневый ТАРАКАААААН!!!!!!!!!!!!!! И я ни с чем его не спутала! Это был настоящий уже не живой ТАРАКАААААН!!!!!! Мне чуть не стало плохо там! (Потерпела до палаты). Отдала тарелку обратно сказала о том, что я там увидела. У меня её молча забрали и продолжили разливать суп остальным! Что в таких случаях делают? Куда обращаются?!» — написала Алена на своей странице.

Алена лежала в гинекологическом отделении, но сразу после инцидента она отказалась от госпитализации и уехала домой.

Вскоре в комментариях происшествия появилось послание от сотрудницы пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной: «Доброе утро! Если такое действительно произошло, то необходимо обратиться к руководству учреждения, либо в департамент здравоохранения. Попрошу автора поста написать мне в личные сообщения, чтобы была возможность подтвердить, ситуацию, узнать, какая больница… До этих пор есть сомнения в том, что эта ситуация произошла, так как анонимное сообщение даже без указания больницы вызывает большие подозрения».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров