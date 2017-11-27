Жительница Тюмени сбежала из больницы после супа с тараканами

15:10 27 ноября 2017 0

В столовой перинатального центра пациентам предлагают суп с насекомыми Фото: Pixabay

24-летняя жительница Тюмени Алена М. рассказала в соцсети о том, как ее попытались накормить супом с тараканами в местном ГБУЗ ТО «Перинатальный центр».

«Лежу в больнице, мне налили суп, пока я несла его к столу вскоре всплыл маленький, коричневый ТАРАКАААААН!!!!!!!!!!!!!! И я ни с чем его не спутала! Это был настоящий уже не живой ТАРАКАААААН!!!!!! Мне чуть не стало плохо там! (Потерпела до палаты). Отдала тарелку обратно сказала о том, что я там увидела. У меня её молча забрали и продолжили разливать суп остальным! Что в таких случаях делают? Куда обращаются?!» — написала Алена на своей странице.

Алена лежала в гинекологическом отделении, но сразу после инцидента она отказалась от госпитализации и уехала домой.

Вскоре в комментариях происшествия появилось послание от сотрудницы пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной: «Доброе утро! Если такое действительно произошло, то необходимо обратиться к руководству учреждения, либо в департамент здравоохранения. Попрошу автора поста написать мне в личные сообщения, чтобы была возможность подтвердить, ситуацию, узнать, какая больница… До этих пор есть сомнения в том, что эта ситуация произошла, так как анонимное сообщение даже без указания больницы вызывает большие подозрения».