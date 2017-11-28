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Главные новости Тюменской области
16:24  28 ноября 2017 0

Тюменскому живодеру, вбившему собаке в голову гвоздь, вынесли приговор

Клипарт, разное. Свердловская область, деревня, бродячая собака, сука
Мужчина взял собаку домой и стал издеваться над ней (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Живодера из Винзилей, который бил молотком собаку Линду, приговорили к 280 часам общественных работ.

На суд 31-летний мужчина пришел с мамой и просил строго его не наказывать. Свою вину он полностью признал и раскаялся в своих действиях, сообщает 72.ru. «Во время следствия он говорил, что данную собаку хотели использовать для приготовления в пищу», — рассказал подробности помощник прокурора Тюменского района Александр Зыков.

Инцидент произошел 17 июля 2017 года. В тот день у тюменца в гостях были двое его друзей. Компания пила спиртное и веселилась. Уже под утро трое мужчин отправились в магазин за очередной бутылкой и сигаретами, и на улице увидели дворнягу по кличке Линда — ее выпустила погулять хозяйка, жительница этого же дома.

Мужчины взяли собаку с собой и дома стали бить табуреткой по голове. После этого один из собутыльников держал собаку, а другой добивал ее молотком, вбивая в голову гвозди. Животное страшно визжало и кричало, напуганные соседи вызвали полицию. Как писало «URA.RU» ранее, происшествие получило большой общественный резонанс. Тюменцы в соцсетях требовали назвать им адрес негодяев, чтобы наказать их собственными силами.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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