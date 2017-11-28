Тюменскому живодеру, вбившему собаке в голову гвоздь, вынесли приговор

Живодера из Винзилей, который бил молотком собаку Линду, приговорили к 280 часам общественных работ.
На суд 31-летний мужчина пришел с мамой и просил строго его не наказывать. Свою вину он полностью признал и раскаялся в своих действиях, сообщает 72.ru. «Во время следствия он говорил, что данную собаку хотели использовать для приготовления в пищу», — рассказал подробности помощник прокурора Тюменского района Александр Зыков.
Инцидент произошел 17 июля 2017 года. В тот день у тюменца в гостях были двое его друзей. Компания пила спиртное и веселилась. Уже под утро трое мужчин отправились в магазин за очередной бутылкой и сигаретами, и на улице увидели дворнягу по кличке Линда — ее выпустила погулять хозяйка, жительница этого же дома.
Мужчины взяли собаку с собой и дома стали бить табуреткой по голове. После этого один из собутыльников держал собаку, а другой добивал ее молотком, вбивая в голову гвозди. Животное страшно визжало и кричало, напуганные соседи вызвали полицию. Как писало «URA.RU» ранее, происшествие получило большой общественный резонанс. Тюменцы в соцсетях требовали назвать им адрес негодяев, чтобы наказать их собственными силами.