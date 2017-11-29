На Ямале впервые проведут ротацию чиновников в самых скандальных ведомствах

На Ямале впервые приняли решение о ротации госслужащих. С 1 января смена места ожидает 12 чиновников из категории руководителей в территориальных подразделениях Госжилнадзора и Госстройнадзора. Они продолжат работу в своих структурах, но уже в других городах Ямала, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Ротация является одной из кадровых технологий, которая способствует повышению эффективности госуправления путем создания условий для предотвращения коррупционных проявлений и злоупотребления служебным положением», — заявила во время совещания по ротации зам губернатора Ямала Наталия Фиголь.
В правительстве также отмечают, что подобные перестановки предусмотрены законом «О государственной гражданской службе РФ» и являются одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава гражданской службы.
Добавим, что среди возможных причин подобных рокировок — многочисленные жалобы на качество работы Госжилнадзора и Гостройнадзора. Большая часть претензий сводится контролю за ходом строительства и приемке в эксплуатацию объектов.
Один из последних случаев — дом по адресу Крайняя, 5 в Новом Уренгое. Почти сразу после сдачи в эксплуатацию он начал разваливаться. После года ссор, экспертиз и разбирательств новостройку признали аварийной и жильцов экстренно расселили. Проверки показали множество нарушений еще на стадии строительства. После этого депутаты регионального Заксобрания высказали претензии к Гостройнадзору и Госжилнадзору, которые по документам контролировали стройку и дали разрешение на ввод жилого дома и не выявили никаких нарушений. Ямальское управление СКР возбудило уголовное дело против компании-застройщика.