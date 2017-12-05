Жители Нового поселка в Шадринске возмутились из-за открытия магазина разливных напитков «Кега» рядом с начальной школой. Пост с фотографиями в сообществе «Подсмотрено Шадринск» соцсети «ВКонтакте» разместила Галина Плотникова.
«Стоянки нет, машины на тротуаре. Пешеходного перехода нет к школе, еще и пивнушку открыли», — возмущена жительница города. Многие шадринцы поддержали ее, они отмечают, что пьяные люди не лучшие соседи для школьников.
Пресс-секретарь администрации Шадринска Тамара Петкова пояснила «URA.RU», что раньше лицензии на продажу алкоголя выдавали местные власти, тогда в этом здании находился магазин, где торговали крепким спиртным — помещение соответствовало всем нормам. Сейчас выдача лицензий перешла на областной уровень. Тамара Петкова добавила, что отдел потребительского рынка планирует инициировать проверку магазина.
Представитель мэрии уточнил, что оборудование пешеходного перехода у школы запланировано на 2018 год.
В пресс-службе областного УМВД «URA.RU» уточнили, что нормативы для магазинов, торгующих спиртным и сигаретами, устанавливают местные власти. «В этом году в Шадринском районе были проверки, нарушений не находили. Родители могут обращаться к местным властям или в полицию, если есть какие-то сомнения, мы проведем проверку», — прокомментировала Анжелика Полунина, представитель пресс-службы.