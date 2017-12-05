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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
12:31  05 декабря 2017 0

«Пешеходного перехода нет, а пивнушку открыли». Шадринцы возмутились новым магазином рядом со школой. ФОТО

Жители города возмущены, что дети учатся по соседству с пивнойФото: Галина Плотникова из сообщества «Подсмотрено Шадринск», «ВК»

Жители Нового поселка в Шадринске возмутились из-за открытия магазина разливных напитков «Кега» рядом с начальной школой. Пост с фотографиями в сообществе «Подсмотрено Шадринск» соцсети «ВКонтакте» разместила Галина Плотникова.

«Стоянки нет, машины на тротуаре. Пешеходного перехода нет к школе, еще и пивнушку открыли», — возмущена жительница города. Многие шадринцы поддержали ее, они отмечают, что пьяные люди не лучшие соседи для школьников.

Пресс-секретарь администрации Шадринска Тамара Петкова пояснила «URA.RU», что раньше лицензии на продажу алкоголя выдавали местные власти, тогда в этом здании находился магазин, где торговали крепким спиртным — помещение соответствовало всем нормам. Сейчас выдача лицензий перешла на областной уровень. Тамара Петкова добавила, что отдел потребительского рынка планирует инициировать проверку магазина.

Представитель мэрии уточнил, что оборудование пешеходного перехода у школы запланировано на 2018 год.

В пресс-службе областного УМВД «URA.RU» уточнили, что нормативы для магазинов, торгующих спиртным и сигаретами, устанавливают местные власти. «В этом году в Шадринском районе были проверки, нарушений не находили. Родители могут обращаться к местным властям или в полицию, если есть какие-то сомнения, мы проведем проверку», — прокомментировала Анжелика Полунина, представитель пресс-службы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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