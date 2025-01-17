Автомобилисты, устроив ДТП, разнесли мост по дороге из Шадринска в Ялуторовск

В Курганской области автомобилисты разрушили мост по дороге из Шадринска в Ялуторовск, устроив ДТП. Для пешеходов закрыли проход из-за повреждения тротуара и ограждения. Об этом сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.
«Жители Шадринского округа обратились с жалобой на разрушенный мост через реку Ичкина на дороге Шадринск — Ялутуровск. В ГКУ „Курганавтодор“ разъяснили, что сооружение получило повреждения тротуарной плиты, барьерного и перильного ограждения в результате ДТП и на нем установлены знаки „Движение пешеходов запрещено“», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Разрушенный мост планируют отремонтировать в 2025 году. Заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Очистка снега на сооружении проводится подрядчиком три раза в месяц.
Ранее URA.RU писало, что Курганский фермер, владеющий платным мостом, отказывается его ремонтировать. Сооружение в селе Утятское было разрушено во время паводка. Власти Притобольного округа пытаются добиться от предпринимателя ремонта, но пока безрезультатно.
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