Автомобилисты, устроив ДТП, разнесли мост по дороге из Шадринска в Ялуторовск

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В Курганской области пострадал мост на реке Ичкина после ДТП
В Курганской области пострадал мост на реке Ичкина после ДТП Фото:

В Курганской области автомобилисты разрушили мост по дороге из Шадринска в Ялуторовск, устроив ДТП. Для пешеходов закрыли проход из-за повреждения тротуара и ограждения. Об этом сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Жители Шадринского округа обратились с жалобой на разрушенный мост через реку Ичкина на дороге Шадринск — Ялутуровск. В ГКУ „Курганавтодор“ разъяснили, что сооружение получило повреждения тротуарной плиты, барьерного и перильного ограждения в результате ДТП и на нем установлены знаки „Движение пешеходов запрещено“», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Разрушенный мост планируют отремонтировать в 2025 году. Заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Очистка снега на сооружении проводится подрядчиком три раза в месяц.

Ранее URA.RU писало, что Курганский фермер, владеющий платным мостом, отказывается его ремонтировать. Сооружение в селе Утятское было разрушено во время паводка. Власти Притобольного округа пытаются добиться от предпринимателя ремонта, но пока безрезультатно. 

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В Курганской области автомобилисты разрушили мост по дороге из Шадринска в Ялуторовск, устроив ДТП. Для пешеходов закрыли проход из-за повреждения тротуара и ограждения. Об этом сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. «Жители Шадринского округа обратились с жалобой на разрушенный мост через реку Ичкина на дороге Шадринск — Ялутуровск. В ГКУ „Курганавтодор“ разъяснили, что сооружение получило повреждения тротуарной плиты, барьерного и перильного ограждения в результате ДТП и на нем установлены знаки „Движение пешеходов запрещено“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Разрушенный мост планируют отремонтировать в 2025 году. Заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Очистка снега на сооружении проводится подрядчиком три раза в месяц. Ранее URA.RU писало, что Курганский фермер, владеющий платным мостом, отказывается его ремонтировать. Сооружение в селе Утятское было разрушено во время паводка. Власти Притобольного округа пытаются добиться от предпринимателя ремонта, но пока безрезультатно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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