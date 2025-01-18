TikTok уходит из США в последний день власти Байдена

Сервис для создания и просмотра коротких роликов TikTok прекратит свою работу в Соединенных Штатах 19 января, если администрация уходящего президента Джо Байдена не предоставит компании гарантии, исключающие возможность наложения штрафов на технологических партнеров. Об этом представители компании заявили в соцсетях.
«Заявления, опубликованные сегодня как Белым домом Байдена, так и Министерством юстиции, не смогли предоставить необходимую ясность и гарантии поставщикам услуг, которые играют важную роль в поддержании доступности TikTok для более чем 170 миллионов американцев», — заявляют представители сервиса TikTok на своей странице в соцсети X. Там добавили, что в случае, если администрация президента не предпримет незамедлительных действий для выработки ясной позиции, удовлетворяющей ключевых поставщиков услуг, компании придется прекратить свою деятельность 19 января.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп намеревается предотвратить потенциальную блокировку TikTok на территории Соединенных Штатов. По данным издания, после своей инаугурации Трамп планирует издать указ, который на период от 60 до 90 дней приостановит действие закона, требующего от китайской компании ByteDance прекратить операции с TikTok в США или осуществить продажу данной социальной сети, передает RT.
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