В ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов

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В результате взрывов в Киеве поврежден трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе
В результате взрывов в Киеве поврежден трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе Фото:

После серии взрывов в столице Украины в ряде районов Киева произошло отключение водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Киев».

«В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода», — пишет издание в своем telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил украинскому телеканалу TСН о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе. Он добавил, что на место происшествия направлены ремонтные бригады.

Сегодня утром, 18 января, в Киеве прогремели взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога, сообщает ТСН. Кроме того, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде других областей, включая Черниговскую, Черкасскую, Винницкую, Сумскую, Полтавскую, Житомирскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую, передает RT.

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После серии взрывов в столице Украины в ряде районов Киева произошло отключение водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Киев». «В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода», — пишет издание в своем telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил украинскому телеканалу TСН о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе. Он добавил, что на место происшествия направлены ремонтные бригады. Сегодня утром, 18 января, в Киеве прогремели взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога, сообщает ТСН. Кроме того, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде других областей, включая Черниговскую, Черкасскую, Винницкую, Сумскую, Полтавскую, Житомирскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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