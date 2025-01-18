В ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов

После серии взрывов в столице Украины в ряде районов Киева произошло отключение водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Киев».
«В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода», — пишет издание в своем telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил украинскому телеканалу TСН о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе. Он добавил, что на место происшествия направлены ремонтные бригады.
Сегодня утром, 18 января, в Киеве прогремели взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога, сообщает ТСН. Кроме того, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде других областей, включая Черниговскую, Черкасскую, Винницкую, Сумскую, Полтавскую, Житомирскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую, передает RT.
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