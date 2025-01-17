Сенатор рассказала, как россияне могут навсегда лишиться пенсии

Российские пенсионеры могут навсегда лишиться пенсионных выплат при смене гражданства. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. Однако при смене места жительства пенсия сохраняется.
«Право на российскую пенсию при переезде имеют только граждане РФ. Если при переезде пенсионер поменял гражданство, выплаты со стороны России ему прекратят», — заявила Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru». При этом она добавила, что российские граждане могут продолжать получать пенсию даже после переезда на постоянное место жительства в другую страну. Для этого необходимо заранее уведомить Социальный фонд РФ о своих планах.
Епифанова уточнила, что для продолжения получения пенсионных выплат за границей, каждый год нужно подтверждать свой жизненный статус. Это можно сделать через консульство или онлайн с помощью портала «Госуслуги», используя биометрические данные.
С 1 февраля пенсии россиян увеличатся в связи с инфляцией в 9,52%, сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин. Он уточнил, что новая индексация страховых пенсий будет касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров. С начала 2025 года также увеличились страховые пенсии на 7,3%, передает «Национальная служба новостей».
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