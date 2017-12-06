15:01 06 декабря 2017 0

Кражи животных поставили на поток Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Зауралья, которые с 2015 года украли на территории соседнего региона 22 лошади. Подробности дела о серийных преступниках сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, житель Курганской области совместно со своим родственником с августа 2015 года по март 2017 года похитил 22 лошади и пять нетелей с ферм на территории Заводоуковского и Упоровского районов Тюменской области. Общая сумма причиненного ими ущерба составила более 1,7 млн рублей.

К очередной краже, намеченной на ночь с 7 на 8 мая 2017 года, курганец привлек своего сына. Однако на этот раз преступников заметили сторожа. Вскоре сотрудники ДПС задержали грузовик с курганскими номерами, в котором находился младший из злоумышленников. Впоследствии сотрудники полиции установили отца задержанного и его родственника. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.