Сегодня, 4 марта, в Преображенской церкви Москвы состоялась церемония прощания с известным шахматистом, десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Он скончался 27 февраля на 89-м году жизни. Шахматиста похоронят на Троекуровском кладбище. О том, как прошла церемония прощания, — в фоторепортаже URA.RU.
Около 200 человек пришли проститься со Спасским. Среди присутствовавших на церемонии были: занимающий пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, руководитель Федерации шахмат России Андрей Филатов. Также на прощание прибыли родственники ушедшего из жизни, его коллеги и друзья. В ходе церемонии было прочитано обращение от имени помощника президента РФ Владимира Мединского.
После смерти Спасского Филатов назвал его легендой шахматного спорта, чьи партии стали основой обучения для многих поколений шахматистов. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов заявил, что Спасский является его кумиром, отметив его огромное влияние на мировые шахматы.
Гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что погибший шахматист всегда был готов делиться опытом, а его стиль игры вдохновлял миллионы. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев охарактеризовал Спасского как гения и символа эпохи, чье наследие останется в истории шахмат.
Спасский — легендарный советский, французский и российский шахматист, десятикратный чемпион мира. Родился 30 января 1937 года в Ленинграде, где с раннего детства начал увлекаться шахматами. В 18 лет Спасский стал чемпионом мира среди юношей, а в 1956 году получил звание международного гроссмейстера, став самым молодым обладателем этого титула на тот момент.
Спасский вошел в историю как участник знаменитого «матча века» 1972 года в Рейкьявике, где уступил американцу Бобби Фишеру. Его шахматный стиль отличался глубоким пониманием позиции, гармоничным сочетанием тактики и стратегии, что сделало его одним из величайших шахматистов в истории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.