21:29 08 декабря 2017 0

Владимир Путин провел совещание о развитии производства СПГ Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Владимир Путин провел совещание по перспективам развития отрасли производства и экспорта сжиженного природного газа в Сабетте на Ямале. Он подчеркнул, что к 2040 году эксперты прогнозируют рост спроса на СПГ до 70%. Россия способна и должна занять на этом рынке достойную нишу. Для этого необходимо развивать такие проекты, как «Ямал-СПГ».

«Можно сказать что это мегапроект. Они имеет большое значение для страны в целом. Является еще одним подтверждением статуса России, как одной из ведущих мировых энергетических держав. Конечно, число таких перспективных проектов нужно увеличивать», — сказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что рост экспорта СПГ не должен привести к ослаблению позиций сетевого газа. «Более того, их нужно удерживать и, безусловно, укреплять. Работы должны быть выстроены так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом, а напротив, необходимо создать условия сбалансированного, взаимодополняющего друг друга направления, чтобы в целом получить максимальную отдачу», — заявил президент, чьи слова транслирует канал «Россия 24».

Он также приказал развивать не только экспорт, но и внутренний рынок СПГ. Потому что сжиженный газ «не привязан» к трубе, значит, его можно доставить в любые районы.

«Спрос на сжиженный газ нужно активно сформировать и внутри нашей страны. Его применение может быть расширено, в том числе, за счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа, за счет перевода общественного транспорта на более чистое и экономичное газомоторное топливо, и в этой сфере, кстати, у нас уже есть хорошие специальные программы», — цитируют президента РИА Новости.

В пятницу, 8 декабря, как уже сообщало «URA.RU», Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным природным газом, произведенным на заводе «Ямал-СПГ». После выхода на полную мощность он будет производить до 16,5 млн сжиженного природного газа в год. «Ямал-СПГ» владеют «Новатэк», у которой 50,1% акций, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути».