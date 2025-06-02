Россия и Украина договорились о новом совместном проекте

Россия и Украина договорились создать комиссии, с помощью которых можно наладить регулярный обмен пленными, не дожидаясь политических решений. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, рассказывая журналистам итоги прошедших переговоров в Стамбуле.
«Мы договорились, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами», — сказал Мединский журналистам, его слова передает ТАСС. Глава российской делегации добавил, что такого рода обмены будут регулярными.
Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными — передать друг другу всех тяжелораненых и больных бойцов, а также военных младше 25 лет. Другие подробности о переговорах России и Украины — в трансляции URA.RU.
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