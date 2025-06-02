Россия и Украина договорились о новом совместном проекте

Мединский заявил о создании совместной с Киевом комиссии для обмена пленными
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Стороны будут обмениться пленными вне зависимости от больших политических решений
Стороны будут обмениться пленными вне зависимости от больших политических решений Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина договорились создать комиссии, с помощью которых можно наладить регулярный обмен пленными, не дожидаясь политических решений. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, рассказывая журналистам итоги прошедших переговоров в Стамбуле. 

«Мы договорились, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами», — сказал Мединский журналистам, его слова передает ТАСС. Глава российской делегации добавил, что такого рода обмены будут регулярными. 

Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными — передать друг другу всех тяжелораненых и больных бойцов, а также военных младше 25 лет. Другие подробности о переговорах России и Украины — в трансляции URA.RU

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Россия и Украина договорились создать комиссии, с помощью которых можно наладить регулярный обмен пленными, не дожидаясь политических решений. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, рассказывая журналистам итоги прошедших переговоров в Стамбуле.  «Мы договорились, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами», — сказал Мединский журналистам, его слова передает ТАСС. Глава российской делегации добавил, что такого рода обмены будут регулярными.  Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными — передать друг другу всех тяжелораненых и больных бойцов, а также военных младше 25 лет. Другие подробности о переговорах России и Украины — в трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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