Мединский рассказал о росте жертв среди ВСУ

Мединский: из-за наступления РФ жертв среди ВСУ намного больше
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Из-за наступления ВС РФ, количество жертв в рядах ВСУ увеличилось, заявил Мединский
Из-за наступления ВС РФ, количество жертв в рядах ВСУ увеличилось, заявил Мединский Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российские войска продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины, что приводит к значительному увеличению потерь в рядах противника. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

«Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше», — отметил Мединский, отвечая на вопросы журналистов о ходе боевых действий и ситуации на линии соприкосновения. О потерях ВСУ он сообщил на пресс-подходе по итогам переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле.

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле. Диалог продлился более часа.

Как отмечала газета The New York Times, перед началом очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле ВС РФ добилась значительного преимущества на фронте. Там отметили, что российские войска развивают наступление самыми быстрыми темпами с осени 2024 года.

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Российские войска продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины, что приводит к значительному увеличению потерь в рядах противника. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. «Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше», — отметил Мединский, отвечая на вопросы журналистов о ходе боевых действий и ситуации на линии соприкосновения. О потерях ВСУ он сообщил на пресс-подходе по итогам переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле. Диалог продлился более часа. Как отмечала газета The New York Times, перед началом очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле ВС РФ добилась значительного преимущества на фронте. Там отметили, что российские войска развивают наступление самыми быстрыми темпами с осени 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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