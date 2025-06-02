Мединский рассказал о росте жертв среди ВСУ

Российские войска продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины, что приводит к значительному увеличению потерь в рядах противника. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
«Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше», — отметил Мединский, отвечая на вопросы журналистов о ходе боевых действий и ситуации на линии соприкосновения. О потерях ВСУ он сообщил на пресс-подходе по итогам переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле. Диалог продлился более часа.
Как отмечала газета The New York Times, перед началом очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле ВС РФ добилась значительного преимущества на фронте. Там отметили, что российские войска развивают наступление самыми быстрыми темпами с осени 2024 года.
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