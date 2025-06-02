Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2026

Российскую сборную по хоккею не допустили до участия в олимпийских играх 2026. Об этом заявила международная федерация хоккея.
«Международная федерация хоккея приняла решения о не допуску сборной России к участию в Олимпийских играх 2026 года», — сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости. Федерация подчеркнула, что решение является окончательным.
Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российский ски-альпинист Никита Филиппов первым среди отечественных спортсменов получил олимпийскую лицензию на эти соревнования, сообщает 360.ru.
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