{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
07 декабря 2017
13:33  11 декабря 2017 0

В Тюменской области два часа полыхал рынок депутата

Учения пожарных. Тюмень, пожар, пламя, огонь
Причиной пожара могла стать неисправность электропроводкиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В поселке Голышманово Тюменской области 11 декабря ночью горел рынок «Русич». Площадь пожара составила около 1200 кв. м. Как сообщили в пресс-службе МЧС, здание серьезно повреждено огнем — пострадали два этажа и кровля. Тушение пожара заняло два часа.

«В 0:27 вызов поступил в МЧС, в 0:30 первые сотрудники ведомства прибыли на место происшествия. Всего пожар тушили четыре единицы техники и 16 человек личного состава. К 1:35 пожар был локализован, в 2:25 пожар полностью ликвидирован», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Юсько.

По предварительным данным, причина пожара — неисправность электропроводки. Размер ущерба выясняется, но известно, что в здании велась торговля и размещались торговые точки. «Фундамент сгореть не может, а здание сильно пострадало», — говорят очевидцы.

Владельцем здания является индивидуальный предприниматель Коняшин Валентин Федорович, глава Думы Хмелевского сельского поселения. Получить оперативный комментарий Коняшина не удалось.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров