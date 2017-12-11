В Тюменской области два часа полыхал рынок депутата

В поселке Голышманово Тюменской области 11 декабря ночью горел рынок «Русич». Площадь пожара составила около 1200 кв. м. Как сообщили в пресс-службе МЧС, здание серьезно повреждено огнем — пострадали два этажа и кровля. Тушение пожара заняло два часа.
«В 0:27 вызов поступил в МЧС, в 0:30 первые сотрудники ведомства прибыли на место происшествия. Всего пожар тушили четыре единицы техники и 16 человек личного состава. К 1:35 пожар был локализован, в 2:25 пожар полностью ликвидирован», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Юсько.
По предварительным данным, причина пожара — неисправность электропроводки. Размер ущерба выясняется, но известно, что в здании велась торговля и размещались торговые точки. «Фундамент сгореть не может, а здание сильно пострадало», — говорят очевидцы.
Владельцем здания является индивидуальный предприниматель Коняшин Валентин Федорович, глава Думы Хмелевского сельского поселения. Получить оперативный комментарий Коняшина не удалось.