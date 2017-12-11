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08 декабря 2017
15:33  11 декабря 2017 2

Власти нефтяной провинции ХМАО обзаведутся помощниками из народа. «Чиновники такие же люди»

Форум общественных инициатив Сургутского района. Лянтор, Трубецкой Андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой выводит на новый уровень отношения между общественностью и чиновникамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе появится институт общественных помощников — пилотный проект предполагается реализовать в сфере межнациональных отношений. Такое решение было принято на первом форуме гражданских инициатив «Наша земля! Наша ответственность!», рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации района.

Вопрос взаимодействия общественников и власти был одним из ключевых во время форума. Как отметили в администрации, власти передадут часть полномочий некоммерческим организациям — это предусмотрено новым федеральным законом. Как это будет реализовано — пока неизвестно, но в Сургутском районе уже готовятся к новому формату работы с общественниками.

Форум общественных инициатив Сургутского района. Лянтор
В Сургутском районе прошел первый для ХМАО форум гражданских активистов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Чиновники такие же люди. На понятном языке с народом, мне кажется, сподручнее общаться, и мне хотелось бы видеть помощников, именно некоммерческие организации. Мы, безусловно, создадим институт поддержки. И первое мероприятие — разработать программу обучения для руководителей НКО и реализовать ее в 2018 году», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Мэр также рассказал о приоритетных направлениях в работе с НКО. Например, развитие туристических маршрутов — на следующий год власти ставят цель принять более 150 тысяч туристов.

На форуме обсудили возможные инструменты взаимодействия властей и общественных организаций. Например, в муниципалитете появится ассоциация НКО — эту идею также поддержал глава района. Предполагается, что власти также создадут специальный справочник для общественников, где будет подробно расписана правовая, административная и методическая поддержка НКО.

Добавим, сам форум предлагается сделать не только ежегодным, но и вывести его на межмуниципальный уровень, чтобы на новой площадке могли взаимодействовать общественники и чиновники других городов и районов ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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