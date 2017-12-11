В Сургутском районе появится институт общественных помощников — пилотный проект предполагается реализовать в сфере межнациональных отношений. Такое решение было принято на первом форуме гражданских инициатив «Наша земля! Наша ответственность!», рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации района.
Вопрос взаимодействия общественников и власти был одним из ключевых во время форума. Как отметили в администрации, власти передадут часть полномочий некоммерческим организациям — это предусмотрено новым федеральным законом. Как это будет реализовано — пока неизвестно, но в Сургутском районе уже готовятся к новому формату работы с общественниками.
«Чиновники такие же люди. На понятном языке с народом, мне кажется, сподручнее общаться, и мне хотелось бы видеть помощников, именно некоммерческие организации. Мы, безусловно, создадим институт поддержки. И первое мероприятие — разработать программу обучения для руководителей НКО и реализовать ее в 2018 году», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Мэр также рассказал о приоритетных направлениях в работе с НКО. Например, развитие туристических маршрутов — на следующий год власти ставят цель принять более 150 тысяч туристов.
На форуме обсудили возможные инструменты взаимодействия властей и общественных организаций. Например, в муниципалитете появится ассоциация НКО — эту идею также поддержал глава района. Предполагается, что власти также создадут специальный справочник для общественников, где будет подробно расписана правовая, административная и методическая поддержка НКО.
Добавим, сам форум предлагается сделать не только ежегодным, но и вывести его на межмуниципальный уровень, чтобы на новой площадке могли взаимодействовать общественники и чиновники других городов и районов ХМАО.