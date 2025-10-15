Из Ханты-Мансийска в Нижневартовск запустят новые авиарейсы

Авиакомпания увеличила количество рейсов из Ханты-Мансийска в Нижневартовск
Авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Ханты-Мансийска в Нижневартовск (ХМАО) до пяти раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В осенне-зимнем сезоне увеличиваем количество рейсов внутри Югры. С 3 ноября будем выполнять полеты из Ханты-Мансийска в Нижневартовск 5 раз в неделю», — сообщает авиаперевозчик на своей странице VK.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Руслайн» почти втрое снизила стоимость билетов из Югры в Абхазию. Билет туда-обратно обойдется в 11 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!