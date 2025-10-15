15 октября 2025

Из Ханты-Мансийска в Нижневартовск запустят новые авиарейсы

Авиакомпания увеличила количество рейсов из Ханты-Мансийска в Нижневартовск
Авиакомпания увеличила количество рейсов из Ханты-Мансийска в Нижневартовск

Авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Ханты-Мансийска в Нижневартовск (ХМАО) до пяти раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В осенне-зимнем сезоне увеличиваем количество рейсов внутри Югры. С 3 ноября будем выполнять полеты из Ханты-Мансийска в Нижневартовск 5 раз в неделю», — сообщает авиаперевозчик на своей странице VK.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Руслайн» почти втрое снизила стоимость билетов из Югры в Абхазию. Билет туда-обратно обойдется в 11 тысяч рублей.

