В городе ХМАО подростки массово обворовывали автобусы

В Нижневартовске инспекторы ПНД поймали серийных воров, которые обкрадывали автобусы. Подростки похищали из общественного транспорта аварийные молотки, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«Подростками систематически осуществлялись кражи аварийных молотков из салонов городских автобусов, выполняющих рейсы по городским маршрутам. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников нарушители были установлены. Принятые меры позволили своевременно предотвратить серию правонарушений», — говорится в telegram-канале полиции.
Перевозчик поблагодарил девушек за высокий уровень профессионализма. Благодарственное письмо компания направила в адрес главы полиции Нижневартовска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!