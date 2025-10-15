15 октября 2025

В городе ХМАО подростки массово обворовывали автобусы

Полиция задержала подростков, которые обворовывали автобусы в Нижневартовске
Полиция задержала подростков, которые обворовывали автобусы в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске инспекторы ПНД поймали серийных воров, которые обкрадывали автобусы. Подростки похищали из общественного транспорта аварийные молотки, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Подростками систематически осуществлялись кражи аварийных молотков из салонов городских автобусов, выполняющих рейсы по городским маршрутам. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников нарушители были установлены. Принятые меры позволили своевременно предотвратить серию правонарушений», — говорится в telegram-канале полиции.

Перевозчик поблагодарил девушек за высокий уровень профессионализма. Благодарственное письмо компания направила в адрес главы полиции Нижневартовска.

