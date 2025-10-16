16 октября 2025

В Нижневартовске спасли мальчика с четвертой стадией рака

В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной больницы вылечили мальчика от онкологического заболевания. Сначала у юного Матвея появились тревожные симптомы — слабость и температура. После обращения к врачу и обследования семья оказалась в детской больнице Нижневартовска, где врачи диагностировали у ребенка Т-клеточную лимфому четвертой стадии, сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов.

«Путь семьи Линкиных к выздоровлению сына начался с тревоги и неизвестности. У Матвея появилась слабость и температура — родители сразу обратились к врачу по месту жительства. После обследования малыша направили в детскую больницу Нижневартовска. Обследование показало: у мальчика — Т-клеточная лимфома четвертой стадии», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.

Девять долгих месяцев семья провела в больнице. Даже в новогодние праздники родители не покинули сына, и появление Деда Мороза помогло создать праздничное настроение. После успешного лечения и символического удара в колокольчик, ознаменовавшего победу над болезнью, Матвея ждет поддерживающая терапия и плановые обследования.

