Власти Ханты-Мансийска ответили на критику из-за давки в городских автобусах

Власти Ханты-Мансийска ответили на критику пассажиров по поводу общественного транспорта. До этого жители жаловались на давку в городских автобусах.
«В 2025 году в администрацию Ханты-Мансийска поступило 36 жалоб и предложений в части работы и организации транспортного обслуживания населения в целом. По результатам рассмотрения внесены изменения в расписания движения маршрутов №4, №77А, обслуживающих микрорайон „Береговая зона“ и маршрутов №1, №1А, №8 обслуживающих микрорайон „ОМК“», — сообщили URA.RU в мэрии.
С марта с остановки «ОМК» в рабочие дни выполняется 108 рейсов, интервал движения с 5.45 до 22.40 часов составляет от 5 до 20 минут. Также власти увеличили число рейсов в выходные и праздничные дни на маршруте «Дачный» в зимний период — с трех до пяти.
Дополнительно для студентов Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа и Медицинской академии, проживающих в ОЖК «Ладья», в утренний час пик организованы экспресс рейсы автобусами большого класса. На них учащиеся добираются до учебы.
В целом власти города считают, что муниципалитет полностью обеспечен общественным транспортом. В этом году приобретено два автобуса большого класса марки «Нефаз», в сентябре город получил 31 автобус марки «ЛиАз», в настоящее время автобусы выпущены на линию.
Ежедневно на муниципальные маршруты выходят 42 автобуса среднего и большого класса. Дополнительно в городе курсируют коммерческие маршруты — это еще 32 автобуса. При этом, ждать автобусов жителями гостям города приходится от 10-20 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!