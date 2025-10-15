В Югорске (ХМАО) Сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в благотворительной акции по сбору корма для белок. Пожарные собрали почти два мешка кедровых орехов и шишек для пушистых обитателей парка имени Менделеева. Об этом написали в telegram-канале МЧС ХМАО-Югры.
«В Югорске сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в доброй благотворительной акции. Вместе они собрали корм для белок, живущих в Парке имени Д. И. Менделеева», — пишет пресс-служба.
У животных в парке нет естественных источников пищи. Акцию инициировал Центр Югорского спорта.
Ранее URA.RU писало, что при пожаре в частном доме в поселке Советский погиб мужчина. Тело обнаружили спасатели во время тушения возгорания на улице Юбилейная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!