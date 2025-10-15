15 октября 2025

Сотрудники МЧС ХМАО помогли белкам подготовиться к зиме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные собрали почти два мешка кедровых орехов и шишек
Пожарные собрали почти два мешка кедровых орехов и шишек Фото:

В Югорске (ХМАО) Сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в благотворительной акции по сбору корма для белок. Пожарные собрали почти два мешка кедровых орехов и шишек для пушистых обитателей парка имени Менделеева. Об этом написали в telegram-канале МЧС ХМАО-Югры.

«В Югорске сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в доброй благотворительной акции. Вместе они собрали корм для белок, живущих в Парке имени Д. И. Менделеева», — пишет пресс-служба.

У животных в парке нет естественных источников пищи. Акцию инициировал Центр Югорского спорта.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в частном доме в поселке Советский погиб мужчина. Тело обнаружили спасатели во время тушения возгорания на улице Юбилейная.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югорске (ХМАО) Сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в благотворительной акции по сбору корма для белок. Пожарные собрали почти два мешка кедровых орехов и шишек для пушистых обитателей парка имени Менделеева. Об этом написали в telegram-канале МЧС ХМАО-Югры. «В Югорске сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в доброй благотворительной акции. Вместе они собрали корм для белок, живущих в Парке имени Д. И. Менделеева», — пишет пресс-служба. У животных в парке нет естественных источников пищи. Акцию инициировал Центр Югорского спорта. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в частном доме в поселке Советский погиб мужчина. Тело обнаружили спасатели во время тушения возгорания на улице Юбилейная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...