15 октября 2025

В ХМАО сгорел загородный дом с баней

В Нижневартовске пожар уничтожил загородный дом и баню
В Нижневартовске пожар уничтожил загородный дом и баню

В Нижневартовске в садово-огородническом обществе «Березка-88» сгорели дачный дом и баня. Причиной пожара стала проблема с электрооборудованием, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В Нижневартовске, в СО „Берёзка-88“ на улице Берёзовой, сгорели дачный дом и баня на общей площади 14 квадратных метров. К тушению привлекалось 16 человек и 3 единицы техники. Причина — недостаток конструкции электрооборудования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Советском при пожаре в частном доме погиб человек. Следственный комитет начал проверку.

