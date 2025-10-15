В ХМАО сгорел загородный дом с баней

В Нижневартовске в садово-огородническом обществе «Березка-88» сгорели дачный дом и баня. Причиной пожара стала проблема с электрооборудованием, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«В Нижневартовске, в СО „Берёзка-88“ на улице Берёзовой, сгорели дачный дом и баня на общей площади 14 квадратных метров. К тушению привлекалось 16 человек и 3 единицы техники. Причина — недостаток конструкции электрооборудования», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Советском при пожаре в частном доме погиб человек. Следственный комитет начал проверку.
