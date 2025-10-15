ХМАО представил свой энергетический потенциал на международном форуме в Москве

В Москве делегация ХМАО с 15 по 17 октября принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя». Округ показал экспозицию площадью 60 квадратных метров, посвященную достижениям нефтегазового и электросетевого комплекса региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Депнедра Югры».
«Экспозиция Югры — энергетического сердца России — заняла 60 квадратных метров и демонстрирует потенциал и достижения нефтегазового комплекса. Надежную и эффективную базу электросетевого комплекса автономного округа, а также современные технологические решения ведущих компаний», — пишут в посте.
В рамках форума, который собрал пять тысяч участников из 84 стран. Научно-популярную программу на стенде организовал Научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана.
Видео: «Депнедра и природных ресурсов Югры» в группе «ВКонтакте»
