15 октября 2025

ХМАО представил свой энергетический потенциал на международном форуме в Москве

В Москве делегация ХМАО с 15 по 17 октября принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя». Округ показал экспозицию площадью 60 квадратных метров, посвященную достижениям нефтегазового и электросетевого комплекса региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Депнедра Югры».

«Экспозиция Югры — энергетического сердца России — заняла 60 квадратных метров и демонстрирует потенциал и достижения нефтегазового комплекса. Надежную и эффективную базу электросетевого комплекса автономного округа, а также современные технологические решения ведущих компаний», — пишут в посте.

В рамках форума, который собрал пять тысяч участников из 84 стран. Научно-популярную программу на стенде организовал Научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана.

Видео: «Депнедра и природных ресурсов Югры» в группе «ВКонтакте»

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском выставочном центре «Югра-Экспо» (ХМАО) открылась ярмарка товаров и ремесел. Мероприятие стартовало 10 октября и продлится до 12 октября.

