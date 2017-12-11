23:55 11 декабря 2017 0

Соревнования «Управляй!» пройдут по всей России Фото: РАНХиГС при Президенте РФ, Северо-Западный институт

В понедельник, 11 декабря, в Санкт-Петербурге студенты Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ провели флешмоб. Более ста студентов вуза выстроились в форме буквы «У», держа в руках воздушные шары цветов российского триколора.

Таким образом молодежь поддержала Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй». Проект сейчас находится в активной фазе регистраций в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге.

Кубок «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей» Фото: РАНХиГС, Северо-Западный институт

Отметим, Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей». Ее реализация началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Организатором соревнований выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В ходе розыгрыша Кубка студенты вузов проявят свои знания и навыки в формате бизнес—игры, максимально приближенной к условиям реального реального рынка.

Победителей соревнований ждут гранты на обучение в магистратурах, стажировка в ведущих российских компаниях, а также возможность получения престижной работы.