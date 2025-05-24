В России допускают размещение на Украине миротворцев

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На каких условиях на Украине могут разместить миротворцев
На каких условиях на Украине могут разместить миротворцев Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Размещение миротворцев на Украине возможно. В интервью URA.RU завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков выразил мнение, что это могут быть представители не только европейских стран, но и дружественных России государств.

«Россия выставляет условие о внеблоковом статусе Украины (нейтралитет, невступление в НАТО), что может быть оформлено как некая отсрочка на 15-20 и даже больше лет, и контроль за соблюдением этого статуса. Видимо, это может быть какой-то консенсусный контроль — миротворцы от стран Запада и нейтральных стран — называются Франция, Китай, Белоруссия», — отметил Скориков.

Россия категорически против размещения на Украине миротворцев стран НАТО. С такой инициативой неоднократно выступали европейские лидеры.

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Размещение миротворцев на Украине возможно. В интервью URA.RU завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков выразил мнение, что это могут быть представители не только европейских стран, но и дружественных России государств. «Россия выставляет условие о внеблоковом статусе Украины (нейтралитет, невступление в НАТО), что может быть оформлено как некая отсрочка на 15-20 и даже больше лет, и контроль за соблюдением этого статуса. Видимо, это может быть какой-то консенсусный контроль — миротворцы от стран Запада и нейтральных стран — называются Франция, Китай, Белоруссия», — отметил Скориков. Россия категорически против размещения на Украине миротворцев стран НАТО. С такой инициативой неоднократно выступали европейские лидеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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