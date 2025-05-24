Российское судно обстреляли около африканского побережья: что известно к данному моменту

Российское научно-исследовательское судно «Атлантида» подверглось обстрелу 10 мая у побережья Мозамбика в Индийском океане. Никто из россиян не пострадал, но оборудование получило повреждения. Власти Мозамбика расследуют инцидент, связанный с активностью террористических группировок в регионе. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Обстрел и первые данные
Как сообщила пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике Полина Жукова в интервью ТАСС, нападение произошло у берегов провинции Кабу-Делгаду. «Неизвестные с двух неопознанных судов обстреляли „Атлантиду“. Никто из россиян не пострадал, после захода в порт Мапуту судно направилось в Дурбан, ЮАР», — рассказала она. По данным портала Club of Mozambique, атака случилась в 30 км от города Мосимбоа-да-Прайя, где действует исламистская группировка «Ансар ас-Сунна», связанная с «Исламским государством»* (признано в России террористическим и запрещено).
Расследование властей Мозамбика
Министр государственного управления Мозамбика Иносенсиу Имписса 23 мая заявил, что ведется расследование. «В настоящее время мы проводим расследование. Как только будут получены конкретные результаты, мы сообщим, что именно произошло. Правительство ... предоставит разъяснения общественности и международному сообществу», — цитирует его агентство Lusa. Власти подозревают в причастности к нападению боевиков из Кабу-Делгаду, где с 2017 года идет вооруженный конфликт.
Миссия «Атлантиды»
Судно «Атлантида» участвовало в Большой африканской экспедиции 2024–2026 годов, организованной ВНИРО. Совместно с Национальным институтом океанографии Мозамбика ученые проводили донную съемку и изучали биомассу в исключительной экономической зоне страны. К моменту атаки экспедиция выловила 3111 кг биоресурсов и идентифицировала 424 вида рыб. Проект охватывает 15 стран Африки и Индийского океана, включая Марокко, Анголу и Мадагаскар.
Ситуация в регионе
На протяжении последних семи лет северная провинция Кабу-Делгаду, обладающая значительными запасами газа, регулярно становится объектом атак со стороны вооруженных формирований. В данном регионе активны, в частности, исламистская радикальная группировка «Аш-Шабаб», а также экстремистские организации, связанные с ИГИЛ (запрещена на территории Российской Федерации).
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.