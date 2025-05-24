Политолог: до перемирия по Украине еще далеко

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Политолог Иван Скориков считает, что до подписания мирного договора по Украине еще слишком далеко
Политолог Иван Скориков считает, что до подписания мирного договора по Украине еще слишком далеко Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Говорить о выходе на перемирие и прочный мир между Россией и Украиной преждевременно. Об этом в интервью URA.RU сказал завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«Говорить о том, что меморандум [который договорились подготовить Россия и Украина] — это выход на достижение перемирия, а уж тем более прочного мира, преждевременен. Стороны распишут детально свои желания и условия, которые, как показывает история попыток переговоров, не совпадают практически ни в чем. Этот процесс может длиться бесконечно», — отметил Скориков.

По словам эксперта, Киев нацелен максимально затягивать переговорный проект. «На Украине понимают, что ситуация на земле не в их пользу, и российская армия успешно продвигается. Кроме того, не в их пользу стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее прийти к какому-либо соглашению», — полагает эксперт.

Россия и Украина возобновили переговоры по мирному урегулированию конфликта. Очередной раунд прошел в Стамбуле. По итогам этих переговоров, между сторонами начался обмен пленными.

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Говорить о выходе на перемирие и прочный мир между Россией и Украиной преждевременно. Об этом в интервью URA.RU сказал завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. «Говорить о том, что меморандум [который договорились подготовить Россия и Украина] — это выход на достижение перемирия, а уж тем более прочного мира, преждевременен. Стороны распишут детально свои желания и условия, которые, как показывает история попыток переговоров, не совпадают практически ни в чем. Этот процесс может длиться бесконечно», — отметил Скориков. По словам эксперта, Киев нацелен максимально затягивать переговорный проект. «На Украине понимают, что ситуация на земле не в их пользу, и российская армия успешно продвигается. Кроме того, не в их пользу стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее прийти к какому-либо соглашению», — полагает эксперт. Россия и Украина возобновили переговоры по мирному урегулированию конфликта. Очередной раунд прошел в Стамбуле. По итогам этих переговоров, между сторонами начался обмен пленными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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