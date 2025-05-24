БПЛА был уничтожен в Воронежской области

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Гусев сообщил, что ночью над Воронежской областью был сбит БПЛА
Гусев сообщил, что ночью над Воронежской областью был сбит БПЛА Фото:

В Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в области сохраняется риск атак беспилотников и призвал жителей распространяйте в интернете видеозаписи и фотографии с мест происшествий.

Ранее в Воронежской области уже фиксировались массовые атаки беспилотников: дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили не менее 18 БПЛА на территории шести муниципалитетов. Тогда в результате падения обломков были повреждены здания и автомобили, однако жертв и пострадавших не было. Власти региона предупреждают, что угроза атак беспилотников сохраняется, и призывают жителей соблюдать бдительность.

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В Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет. «Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в области сохраняется риск атак беспилотников и призвал жителей распространяйте в интернете видеозаписи и фотографии с мест происшествий. Ранее в Воронежской области уже фиксировались массовые атаки беспилотников: дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили не менее 18 БПЛА на территории шести муниципалитетов. Тогда в результате падения обломков были повреждены здания и автомобили, однако жертв и пострадавших не было. Власти региона предупреждают, что угроза атак беспилотников сохраняется, и призывают жителей соблюдать бдительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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