Политолог раскрыл, чем конфликт России с Грузией отличается от конфликта с Украиной

Политолог пояснил, чем конфликт РФ и Грузии отличается от конфликта с Украиной
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Украинский конфликт существенно отличается от столкновения с Грузией
Украинский конфликт существенно отличается от столкновения с Грузией Фото:

Конфликт России с Грузией, который произошел в 2008 году после нападения грузинской армии на Южную Осетию, отличается от украинского. После окончания СВО россиянам наладить отношения с украинцами будет сложнее, чем это было с грузинами, сказал в интервью URA.RU завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«Грузинский кейс невозможно повторить на Украине. Грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. Они грузины, просто потому что грузины, а не потому, что они антирусские. Для украинской же идентичности, для формирования украинской политической нации главная задача — это убить все русское в себе и вокруг», — полагает эксперт.

Конфликт России и Украины начался 24 февраля 2022 года. Мирные переговоры двух сторон были прерваны весной того же года, а возобновились 16 мая 2025 года.

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Конфликт России с Грузией, который произошел в 2008 году после нападения грузинской армии на Южную Осетию, отличается от украинского. После окончания СВО россиянам наладить отношения с украинцами будет сложнее, чем это было с грузинами, сказал в интервью URA.RU завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. «Грузинский кейс невозможно повторить на Украине. Грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. Они грузины, просто потому что грузины, а не потому, что они антирусские. Для украинской же идентичности, для формирования украинской политической нации главная задача — это убить все русское в себе и вокруг», — полагает эксперт. Конфликт России и Украины начался 24 февраля 2022 года. Мирные переговоры двух сторон были прерваны весной того же года, а возобновились 16 мая 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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