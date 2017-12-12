В ХМАО к использованию готова только половина от обычного числа ледовых переправ и дорог. Об этом сообщил директор регионального управления автомобильных дорог Константин Гребешок. Их открытию препятствует отсутствие морозов.
На заседании комиссии по безопасности в правительстве Югры Константин Гребешок рассказал, что в этом сезоне запланирован ввод в эксплуатацию почти двух с половиной тысяч километров зимних дорог и 89 переправ. Однако на данный момент выполнено 52% работ, тогда как в в прошлом году к этому времени действовало уже 12 ледовых переправ.
Заместитель губернатора Дмитрий Шаповал обратил также внимание, что «зарегистрирован рост всех показателей аварийности на пассажирском транспорте», — приводит его слова пресс-служба ХМАО.