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Главные новости Югры
13:48  12 декабря 2017 0

В Югре из-за отсутствия морозов не могут открыть ледовые переправы

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г
Всего в ХМАО планируется открыть 89 ледовых переправ и 2458,9 км зимних дорогФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ХМАО к использованию готова только половина от обычного числа ледовых переправ и дорог. Об этом сообщил директор регионального управления автомобильных дорог Константин Гребешок. Их открытию препятствует отсутствие морозов.

На заседании комиссии по безопасности в правительстве Югры Константин Гребешок рассказал, что в этом сезоне запланирован ввод в эксплуатацию почти двух с половиной тысяч километров зимних дорог и 89 переправ. Однако на данный момент выполнено 52% работ, тогда как в в прошлом году к этому времени действовало уже 12 ледовых переправ.

Заместитель губернатора Дмитрий Шаповал обратил также внимание, что «зарегистрирован рост всех показателей аварийности на пассажирском транспорте», — приводит его слова пресс-служба ХМАО.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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