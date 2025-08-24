24 августа 2025

Самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из Москвы, приземлился в ХМАО

Причины, по которым самолет совершил незапланированную посадку в Нижневартовске, не уточняются
Причины, по которым самолет совершил незапланированную посадку в Нижневартовске, не уточняются

Пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, совершил посадку в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные справочной службы аэропорта.

«Рейс „Аэрофлота“ SU 1730, следовавший по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский, приземлился у нас», — сообщили представители справочной службы. Также сообщается, что самолет отправился в пункт назначения по местному времени в 23:30.

Причины, по которым самолет совершил посадку в Нижневартовске, не раскрываются. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, прибытие рейса перенесено на 13:15 по местному времени 25 августа, изначально оно было запланировано на 09:55.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ ожидается.

