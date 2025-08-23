Подрядчик сорвал сроки капремонта школы в ХМАО

В поселке Пионерском (ХМАО) капитальный ремонт школы перенесен. Из-за некачественной работы подрядчика, к сроку объект сдан не будет. Об этом сообщи губернатор округа Руслан Кухарук.
«В рамках рабочей поездки в Советский район посетил Пионерский. Капитальный ремонт школы на 530 мест ведется с отставанием от графика. Предыдущий подрядчик внесен в реестр недобросовестных», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что с 12 августа контракт по ремонту школы заключен с новым подрядчиком. Главе муниципалитета поручено контролировать ход работ и соблюдение сроком. Также в Пионерском более чем на 50% завершено строительство многоквартирного дома на 33 квартиры по улице Ленина. Его сдача запланирована на ноябрь текущего года.
