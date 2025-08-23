В ХМАО конфликт прохожих привел к поножовщине, один человек погиб

В Радужном (ХМАО) накануне вечером в 5-м микрорайоне города между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из них достал нож и напал на оппонентов. Как сообщили в окружном Управлении МВД, в результате произошедшего есть погибший, второго пострадавшего госпитализировали.
«По предварительным данным, малознакомые между собой люди, находились в 5 микрорайоне города. Предположительно, в ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого гражданин, 1986 года рождения, неожиданно достал нож и нанес несколько ударов потерпевшим. От полученных травм мужчина скончался на месте, второй потерпевший был госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Погибшим оказался 52-летний местный житель. Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Его нашли в квартире одного из жилых домов. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
