23 августа 2025
22 августа 2025

В ХМАО конфликт прохожих привел к поножовщине, один человек погиб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После нападения еще один югорчанин госпитализирован
После нападения еще один югорчанин госпитализирован Фото:

В Радужном (ХМАО) накануне вечером в 5-м микрорайоне города между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из них достал нож и напал на оппонентов. Как сообщили в окружном Управлении МВД, в результате произошедшего есть погибший, второго пострадавшего госпитализировали.

«По предварительным данным, малознакомые между собой люди, находились в 5 микрорайоне города. Предположительно, в ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого гражданин, 1986 года рождения, неожиданно достал нож и нанес несколько ударов потерпевшим. От полученных травм мужчина скончался на месте, второй потерпевший был госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Погибшим оказался 52-летний местный житель. Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Его нашли в квартире одного из жилых домов. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Радужном (ХМАО) накануне вечером в 5-м микрорайоне города между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из них достал нож и напал на оппонентов. Как сообщили в окружном Управлении МВД, в результате произошедшего есть погибший, второго пострадавшего госпитализировали. «По предварительным данным, малознакомые между собой люди, находились в 5 микрорайоне города. Предположительно, в ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого гражданин, 1986 года рождения, неожиданно достал нож и нанес несколько ударов потерпевшим. От полученных травм мужчина скончался на месте, второй потерпевший был госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Погибшим оказался 52-летний местный житель. Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Его нашли в квартире одного из жилых домов. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...